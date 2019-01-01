Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 17 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Увидели, запомнили, поделились! Редакция газеты «Пятница» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Глаз народа».

«Зимний вернисаж» на эспланаде. В Перми открылась выставка ледовых скульптур, посвящённых легендам древней Пармы.

Прикамье ждёт своих героев. Срок подачи заявок на Строгановскую премию продлили до 31 марта.

Дворы станут уютнее. В Перми в 2020 году запланировано отремонтировать 77 дворов.

Роберт Джонсон: Многое узнал о Перми по дороге из аэропорта. Первое эксклюзивное интервью в России новобранца «Пармы».

В зимние дни дома не сиди! Как провести нынешнюю зиму с пользой для здоровья.

В Перми оборудуют четыре места для крещенских купаний. Крещение Господне отмечается 19 января.

Афиша. Избранное. Куда пойти с 17 по 24 января.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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