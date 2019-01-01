Международный аэропорт «Пермь» в 2019 году обслужил свыше 1,6 млн пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт «Пермь» в 2019 году обслужил 1,6 млн пассажиров. По итогам 2018 года этот показатель составил 1,5 млн.

В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 26,7% и составил 317,2 тыс. пассажиров. Влияние на рост оказали чартерные рейсы в Анталью (Турция), регулярные полёты в Тбилиси (Грузия), Санью (Китай), а также открытие в сентябре европейского направления в Прагу. которым воспользовались 4,5 тыс. человек.

На внутренних авиалиниях за 2019 год аэропорт обслужил 1,3 млн человек. Росту способствовали перелёты в Москву, Санкт-Петербург, а также Сочи и Новосибирск.

За 2019 год лидером по перевозкам стала авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая шесть ежедневных рейсов в Шереметьево. За 2019 год авиакомпания выполнила более 2 тыс. вылетов в Москву. На втором месте — S7 Airlines с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Замыкает тройку лидеров авиакомпания «Победа» с рейсами в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Анапу и Минеральные Воды, а также международными перелётами в Грузию (Тбилиси, Батуми).

В 2019 году ряд межрегиональных авиарейсов из Перми получили субсидии. Это рейсы в Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижневартовск, Самару, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой, Сургут, Калининград и Краснодар.