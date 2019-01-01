Григорий Серёдкин Суд обязал застройщика компенсировать 300 тыс. руб. за не сданную вовремя квартиру Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд обязал застройщика ООО «ДомоСтроительная компания» выплатить покупателю компенсацию за несданную в установленный срок квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Чайковского городского суда.

В ноябре 2016 года между покупателем и застройщиком был заключён договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома №36 по ул.Декабристов в Чайковском. Истец оплатил стоимость квартиры и должен был получить её в собственность не позднее 31 марта 2018 года. Но до настоящего времени застройщик не исполнил обязательство по передаче квартиры.

Суд удовлетворил требования истца и постановил взыскать с застройщика неустойку в размере 304,5 тыс. руб. и 5 тыс. руб. компенсации морального вреда.