Минздрав РФ одобрил увеличение набора студентов в пермском медуниверситете Квота на лечебное дело и педиатрию вырастет в 1,5 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения РФ одобрило увеличение мест в Пермском государственном медицинском университете. Об этом сообщил губернатор региона Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом. А контрольные цифры приёма на 2021 года по нашей просьбе увеличены ещё в полтора раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Но даже этого с учётом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест — мера очень своевременная. Больше всего ждём анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил послание Федеральному Собранию. В нём он сообщил, что вузы должны увеличить квоты на приём студентов. При этом будущие врачи должны будут после выпуска некоторое время трудиться в бюджетной сфере.