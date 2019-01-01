Максим Решетников прокомментировал послание Владимира Путина Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своём Instagram прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина. По мнению Максима Решетникова, основными для Прикамья являются вопросы, связанные с социальной поддержкой матерей и детей, увеличением мест в вузах, ролью регионов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Ряд новаций в сфере общего образования — обеспечение горячим питнием школьников с первого по четвёртый класс, это крайне важно. Выплаты за классное руководство — плюс 5 тыс. руб. из федерального бюджета плюсом к региональным выплатам. Выплата на детей должна действовать с 1 января 2020 года, а за классное руководство — с 1 сентября 2020 года.

Важно расширение целевого приёма в вузы. Ребята будут поступать, понимая, что они потом отработают в бюджетной сфере, а больницы предоставят места.

Также Максим Решетников оценил важность компенсации из федерального бюджета части инвестиционного налогового вычета: "Это поможет нам принять решение по предоставлению вычета крупному и среднему бизнесу".

Максим Решетников:

— Безусловно, большой блок вопросов по Конституции. Президент объявил о начале широкой дискуссии. Из основного — усиление роли регионов и губернаторов в принятии федеральных решений. Это важно, чтобы мы могли доносить позиции. Важно усиление роли партий и вопросы по муниципалитетам. Важно найти баланс между выполнением нацпроектов, которые всё равно заставляют нас идти на централизацию и ужесточение требований к муниципалитетам, и в то же время президент поставил задачу: баланс с укреплением местного самоуправления и доходной базы. И президент обозначил, что итоговые решения будут приняты по реультатам широкой общественной дискуссии.