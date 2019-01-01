Дмитрий Енцов журналист В Перми разыграли шесть автобусных маршрутов Самый дорогой контракт достался ООО «Мега-групп» Поделиться Поделиться Твитнуть

Яркими красно-белыми цветами в городском потоке транспорта выделяются новенькие автобусы



Подведены итоги шести аукционов на обслуживание шести автобусных маршрутов общественного транспорта.

Маршрут №60 «Детский дом культуры имени Кирова» — «Комсомольская площадь» с 1 февраля по 31 марта будет обслуживать единственный перевозчик, подавший заявку, — ООО «Закамское автотранспортное предприятие». Цена контракта — 19,3 млн руб.

Маршрут №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ» автобусами малого класса с 1 марта по 31 мая будет обслуживать ООО «Авто-Тех». Цена контракта — 9,8 млн руб.

Маршрут №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» с 1 февраля по 31 мая останется за МУП «Пермгорэлектротранс». Цена контракта — 33,5 млн руб.

Маршрут №62 «Ул. Милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева» отошёл ИП Александру Стерлягову. Срок обслуживания — с 1 февраля по 31 мая. Цена контракта — 18,7 млн руб.

Маршрут №80 «ДДК им. Кирова» — «Микрорайон Ераничи» с 1 февраля по 31 мая будет обслуживать ООО «Мега-групп». Цена контракта — 56,8 млн руб.

Маршрут №22 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский» с 1 февраля по 31 марта будет обслуживать ООО «Дизель» автобусами среднего класса. Цена контракта — 2,8 млн руб.

Ещё по 12 маршрутам аукционы продолжаются.