Григорий Серёдкин 17 января будет побит температурный рекорд 1975 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 17 января температура воздуха превысит зафиксированный в этот день максимум и поднимется до +3 градусов. По информации Пермского ГИС-центра, предыдущее максимальное значение в виде +0,3 градуса было установлено 17 января 1975 года.

В четверг, 16 января, через Пермский край пройдёт тёплый фронт в сопровождении обильных осадков. Ожидаются мокрый снег и дождь до 10 мм в сутки. В регионе прогнозируется усиление ветра до 15—20 м/с, повышение температуры воздуха: ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В связи с переходом через ноль в течение суток краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть осторожнее.