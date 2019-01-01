Дмитрий Енцов журналист РЖД через суд требует убрать киоск с территории, по которой пройдёт железнодорожная ветка Поделиться Поделиться Твитнуть

В Добрянский районный суд поступило заявление ОАО «РЖД» к местному жителю с требованием демонтировать киоск около железнодорожной станции Пальники.

По мнению истца, киоск расположен на участке, находящемся в федеральной собственности, никаких соглашений на его размещение выдано не было, и значит, является нелегальной постройкой. Участок предполагается использовать под полосу отвода железной дороги.

РЖД просит обязать ответчика в течение месяца освободить часть земельного участка, снести строение, привести земельный участок в нормативное состояние.

Заседание назначено на 23 января.

Напомним, ранее ОАО «РЖД» предполагало замкнуть Северный железнодорожный обход Перми как раз в районе Пальников, но позже приоритетным стал другой вариант, предусматривающий примыкание нового железнодорожного пути к существующим линиям на перегоне Кабельная —Лёвшино и на перегоне Балмошная — Лёвшино.