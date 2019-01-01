Дмитрий Енцов журналист Дмитрий Самойлов сменил директора службы по отлову собак Должность заняла бывший замначальника исправительной колонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов произвёл кадровые перестановки в руководстве МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Пост начальника службы покинул Лев Третьяков. Его место заняла Жанна Редлер.

Она окончила Пермскую сельскохозяйственную академию им. Д. Н. Прянишникова по специальности «зооинженер», а также Пермский институт муниципального управления (Высшая школа приватизации и предпринимательства).

С 2013 по 2016 год она занимала должность заместителя начальника ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, с 2016 года — начальника сельскохозяйственного отделения отдела трудовой адаптации осуждённых ГУФСИН по Пермскому краю.

Отметим, что перестановки также произошли и в руководстве управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Новым начальником управления назначена Илюса Збруева (ранее являлась главным садовником Перми и занимала должность заместителя начальника городского департамента дорог и благоустройства).

Ранее эту должность занимал Ильдар Хайдаров. При этом свою должность освободил и заместитель Хайдарова — Лев Третьяков, который параллельно возглавлял службу по отлову собак.

По информации «Нового компаньона», обоим специалистам будут предложены должности в структуре горадминистрации.