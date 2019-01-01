Григорий Серёдкин Продавцов никотиносодержащей смеси оштрафовали на 634 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжает проверку точек продажи некурительной никотинсодержащей продукции. Суд уже вынес штрафы нарушителям на 634 тыс. руб.

По итогам проверок составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.43 КоАП РФ. Вынесено три постановления о наложении административного штрафа. Шесть протоколов направлено в краевой Арбитражный суд на дальнейшее рассмотрение. При этом штраф выносится не за продажу таких изделий, а за отсутствие требуемой законодательством маркировки.

Всего с 23 декабря 2019 года по 13 января 2020 года проведён мониторинг 3,4 тыс. пунктов продажи никотиносодержащиз смесей. В 31 торговой точке выявлено отсутствие документов, которые подтверждают соответствие продукции обязательным требованиям. Арестовано 182 партии табачных изделий в количестве 597 упаковок.