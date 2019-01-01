Наталья Тимофеева журналист Краевые власти разъяснили причины задержки строительства нескольких больниц Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 14 января, губернатор Максим Решетников внёс в Заксобрание проект поправок в Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, принятый 22 августа 2019 года. Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 23 января.

Большая часть предложенных изменений касалась уточнения сроков начала проектирования и строительства учреждений здравоохранения, в том числе и краевого уровня. Работы на этих объектах хотели начать еще в прошлом году, но не успели по разным причинам.

Например, проектирование строительства Пермской клинической инфекционной больницы №1 в Перми начнётся только в этом году, так как подрядная организация нарушила сроки выполнения проектных работ.

Проектирование строительства хирургического корпуса для ГБУЗ ПК ГКБ им. М.А. Тверье уже началось. Но контракты на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям в прошлом году не заключили в связи с задержкой начала проектных работ из-за внесения изменений в отраслевое техническое задание. Поэтому срок начала строительства предлагается перенести с 2019 года на 2020 год. Аналогичная ситуация со строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов для Пермского краевого онкологического диспансера.

Также сроки строительства переносятся и по пермским больницам. Так, по объекту «Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе Перми» в связи с окончанием проектирования в 2020 году контракты на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям до сих не заключены. В связи с этим строительство начнётся лишь в этом году.

По объекту «Детская поликлиника в Индустриальном районе Перми» проектирование в прошлом году не начали из-за корректировки проекта в части размещения входной группы.