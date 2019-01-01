Дмитрий Енцов журналист Обслуживать автобусный маршрут №3 продолжит муниципалитет за 32,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые автобусы Volgabus



Подведены итоги аукциона на обслуживание автобусного маршрута №3 в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года.

Единственным участником и, соответственно, победителем стало МУП «Пермгорэлектротранс». Цена контракта — 32,3 млн руб.

Победитель обязан выставить на линию в будние дни и субботу 12 автобусов, в воскресенье — девять. В резерве должны находиться минимум два автобуса.

Требования к подвижному составу: возраст — не менее 12 лет, экокласс — «Евро-3», все автобусы должны быть либо низкопольными, либо полунизкопольными, не менее 20% автопарка — на газовом топливе.