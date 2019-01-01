Григорий Серёдкин За полгода пермские подрядчики закупили 60 единиц снегоуборочной техники Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские подрядные организации обновляют парк тракторов, мини-погрузчиков и снегопогрузчиков, сообщает пресс-служба городской администрации. Закуплено уже 60 единиц техники.

Процесс обновления стартовал летом, поскольку новые пятилетние муниципальные контракты требовали усовершенствования парка техники. Так, в Мотовилихинском районе подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» закупила 17 единиц новой техники. Состав техники в Индустриальном районе увеличен на 13 единиц. Парк техники подрядчика Дзержинского района пополнился девятью единицами техники.

Отметим, в Дзержинском районе появилась машина нового образца марки Holder, предназначенная для содержания улично-дорожной сети круглый год. С помощью навесного оборудования машина используется зимой как снегоуборочная и противогололёдная техника, а в весенне-осенний и летний периоды — для мытья и подметания городских улиц.