Наталья Тимофеева журналист Здание Пермской художественной галереи хотят построить до конца 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид фасадов (проектное предложение) из акта государственной историко-культурной экспертизы



Сегодня, 14 января, губернатор Максим Решетников внёс в Заксобрание проект поправок в Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, принятый 22 августа 2019 года. Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 23 января.

В частности, предлагается изменить сроки строительства по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи» и ввести здание в эксплуатацию на год раньше — не в 2024 году, а в 2023-м. Также в Перечне объектов капитального строительства хотят изменить площадь здания Пермской художественной галереи — увеличить с 16 тыс. кв. м до 21,6 тыс. кв. м. Все изменения вводятся по результатам разработки проектно-сметной документации.

Отметим, что в конце декабря правительство края уже объявило аукцион на строительство здания художественной галереи на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми. Победитель обязан построить по проекту архитектурного бюро Speech четырёхэтажное здание площадью 21,6 тыс. кв. м.

Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млрд 117 млн руб. Торги должны состояться 31 января. В технической документации на выполнение работ по строительству объекта говорится, что продолжительность строительно-монтажных работ — 1035 календарных дней (34 месяца). Из них 300 календарных дней (10 месяцев) уйдут только на выполнение рабочей документации. То есть подрядчик успеет выполнить работы до конца 2023 года, только если контракт подпишут не позднее февраля.