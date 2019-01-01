Евгения Пастуховавыпускающий редактор
В краевом правительстве прокомментировали смену руководства в спорткомплексе «Олимпия-Пермь»
Директор ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» уволился в декабре 2019 года по состоянию здоровья, сообщил министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров.
Директором компании назначен заместитель министра Алексей Назарычев.
«Для меня лично это было непростым
решением. Андрей Владимирович — высококлассный управленец, который за
семь лет работы руководителем
спорткомплекса не раз продемонстрировал
свою эффективность. Сейчас он полностью
сконцентрировался на заботе о своём
здоровье. Мы будем рады видеть его в
команде, если он захочет вернуться к
работе», — заявил Гончаров.
Напомним, сегодня стало известно, что в спорткомплексе сменилось руководство. «Олимпия-Пермь» является заказчиком проектирования аквапарка в Перми. Аукцион был объявлен в конце декабря.