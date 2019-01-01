Евгения Пастухова выпускающий редактор В краевом правительстве прокомментировали смену руководства в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Директор ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» уволился в декабре 2019 года по состоянию здоровья, сообщил министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров.

Директором компании назначен заместитель министра Алексей Назарычев.

«Для меня лично это было непростым решением. Андрей Владимирович — высококлассный управленец, который за семь лет работы руководителем спорткомплекса не раз продемонстрировал свою эффективность. Сейчас он полностью сконцентрировался на заботе о своём здоровье. Мы будем рады видеть его в команде, если он захочет вернуться к работе», — заявил Гончаров.



Напомним, сегодня стало известно, что в спорткомплексе сменилось руководство. «Олимпия-Пермь» является заказчиком проектирования аквапарка в Перми. Аукцион был объявлен в конце декабря.