Евгения Пастухова выпускающий редактор Новым директором спорткомплекса «Олимпия» стал замминистра Алексей Назарычев Прежний руководитель Андрей Шейко покинул должность по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», и. о. директора ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» назначен заместитель министра имущества Пермского края Алексей Назарычев. Ранее он возглавлял ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края», а в минимущества с ноября 2019 года курировал градостроительное направление. Он подтвердил информацию о назначении, отказавшись от более подробных комментариев: «Могу сказать только, что я уже являюсь генеральным директором спорткомплекса «Олимпия».

Предыдущий директор Андрей Шейко, по данным Properm.ru, покинул должность по собственному желанию.

Напомним, «Олимпия-Пермь» является заказчиком проектирования строительства аквапарка в Перми. В ноябре минимущество стало единственным владельцем ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь». Из состава учредителей вышел департамент имущественных отношений Перми (владел 21,4%). В конце года «Олимпия» объявила конкурс на проектирование аквапарка.