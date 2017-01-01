Краевые власти выкупили у мэрии долю в СК «Олимпия»

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Минимущество Пермского края стало единственным владельцем ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь». Из состава учредителей вышел департамент имущественных отношений Перми (владел 21,4%). Изменения в составе владельцев зафиксированы 21 ноября, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее город и край договорились о консолидации долей в региональной собственности. Город получил за свою долю 179 млн руб. Как ожидается, «Олимпия-Пермь» выступит заказчиком строительства аквапарка в Перми. Краевые власти выделяют компании 200 млн руб. на проектирование учреждения.