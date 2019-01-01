Наталья Тимофеева журналист Строительство нового пермского зоопарка закончат не раньше 2022 года Сроки сдвинулись ещё на год из-за «внесения изменений в проектно-сметную документацию» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 14 января, губернатор Максим Решетников внёс в Заксобрание проект поправок в Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, принятый 22 августа 2019 года. Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 23 января.

В частности, в законопроекте предлагается перенести с 2021 года на 2022 год срок окончания строительно-монтажных работ по объекту «Зоопарк». Причина — «внесение изменений в проектно-сметную документацию».

Напомним, что изначально строительство первой очереди планировалось завершить не позднее 15 марта 2018 года. Но сроки сдачи объектов неоднократно сдвигались по разным причинам. В связи с этим управление капстроительства даже подало иск в суд о взыскании с подрядчика 1,6 млрд руб. В такую сумму краевые власти оценили срыв сроков строительства.

Сейчас работы на объекте приостановлены. Как заявил 13 января во время заседания в Арбитражном суде Пермского края представитель подрядчика АО «РЖД-Строй», они приостановили строительство вольеров нового пермского зоопарка из-за того, что заказчик до сих пор не представил им откорректированную проектно-сметную документацию.

В пресс-службе краевого минстроя уточнили, что в конце декабря Инспекция Госстройнадзора выдала краевому Управлению капитального строительства предписание «о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения». «Это важно сделать для того, чтобы не допустить новых ошибок и построить вольеры в соответствии со всеми строительными нормами», — уточнил министр строительства региона Андрей Колмогоров.

Отметим, что в августе 2019 года ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства объекта. Следователи считают, что некоторые объекты не были построены вообще, а документы были оформлены так, как будто эти объекты были построены и демонтированы.

Впоследствии в рамках расследования уголовного дела были задержаны бывший представитель подрядчика строительства зоопарка «РЖДСтрой» Илья Козырев и бывший начальник управления краевого строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский.