Григорий Серёдкин Два баскетболиста «Пармы» вошли в пятёрку лучших игроков Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Игроки пермского БК «Парма» Николай Жмако и Марекс Мейерис вошли в пятёрку лучших игроков недели Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Николай Жмако установил личный рекорд результативности, набрав 19 очков за игру, 2 передачи и 2 перехвата. Латышский легионер Марекс Мейерис оформил дабл-дабл с 16 очками за игру, 11 подборами и 2 передачами.

Напомним, в минувшее воскресенье «Парма» одержала победу в родных стенах над казахстанской «Астаной» со счётом 100:91.