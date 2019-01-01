Дмитрий Енцов журналист Экс-легионер «Пармы» перешёл в фарм-клуб НБА Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Бывший разыгрывающий «Пармы» Тони Карр перешёл в американскую команду Bay Hawks из города Эри, штат Пенсильвания.

Команда выступает в G-League, являющейся «подлигой» НБА. Фактически лига объединяет игроков, которые хотят выставить свои кандидатуры на драфт. Команды «опекают» клубы НБА. В частности, Bay Hawks, созданную лишь в прошлом году, опекает клуб New Orleans Pelicans.

G-League разбита на шесть дивизионов по территориальному принципу (в России аналогия — футбольная ПФЛ). Bay Hawks участвуют в дивизионе «Юго-Восток», в который входят пять команд — из Вашингтона, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролины и Флориды. Команда создана специально под участие в лиге.

Напомним, 22-летний Тони Карр подписал контракт с пермским клубом в августе 2019 года, но сыграл лишь в двух матчах Единой лиги ВТБ — с «Калевом» и «Зелёной Гурой». При этом за две игры набрал всего три очка. В остальных играх он оставался вне заявки. В конце ноября «Парма» объявила о расторжении контакта с ним по обоюдному согласию сторон.