Дмитрий Енцов журналист На обслуживание автобусного маршрута №51 не нашлось ни одного претендента Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам аукциона, на обслуживание автобусного маршрута №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ» не было подано ни одной заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,031 млн руб. Победитель должен был обслуживать маршрут с 24 января по 29 февраля автобусами малого класса.

Всего на маршруте должно было работать пять микроавтобусов, плюс один автобус должен находиться в резерве.

Все автобусы должны были быть оборудованы переносными валидаторами, видеокамерами. Особых требований к цветовой раскраске автобусов пока не предъявлялось. Они должны быть чистыми и без рекламы.