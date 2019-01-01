Дмитрий Енцов журналист Администрация Карагайского района оштрафована на 30 тыс. руб. за три некачественные дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Карагайского района Пермского края потребовала от местной администрации привести в нормативное состояние три дороги: Сопино — Чильва, Чильва — Макарово и Макарово — Пролетарский.

Из-за затяжки времени судебным приставам передан исполнительный документ со штрафом в 50 тыс. руб.

«Но и этой меры оказалось недостаточно, чтобы побудить чиновников привести дороги в соответствие с техническими нормами. В результате составлен протокол по ч. 1 ст. 17.15 КоАП, назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю

Если в дальнейшем администрация не будет исправлять ситуацию, то на её главу Григория Старцева может быть возбуждено уголовное дело.