Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» уступил ижевской «Ижстали» со счётом 0:3 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» уступил «Ижстали» из Ижевска в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра закончилась со счётом 0:3 в пользу гостей.

Первую шайбу «молотобойцы» пропустили в конце первого периода. Затем неудачно начали второй, пропустив дважды за десять минут. До конца игры счёт остался неизменным. Шайбами в составе ижевской команды отметились Владимир Дьяченко, Артём Рожковский и Вадим Щегольков.

На данный момент пермский ХК продолжает занимать 22-е место в турнирной таблице после 42 игр, имея в активе 41 очко.

Следующий матч команда проведёт 21 января в Новокузнецке, где откроет выездную серию противостоянием с местным «Металлургом». На домашнюю арену пермские хоккеисты вернутся 1 февраля. Игра с красноярским «Соколом» начнётся в 19:00 (0+).