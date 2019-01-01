Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Семье» сменился директор по маркетингу Поделиться Поделиться Твитнуть

В торговой сети «Семья» сменился директор по маркетингу. Им стала Элина Еренко, ранее занимавшаяся маркетингом в предприятии «Форвард», выпускающем велосипеды. Прежний директор по маркетингу Ольга Тимофеева покинула должность, по информации «Нового компаньона», по инициативе руководства сети.

По словам Ольги Тимофеевой, расставание было достаточно мирным и конструктивным, между маркетологом и торговой сетью продолжится сотрудничество по отдельным проектам.

Связаться с топ-менеджментом торговой сети не удалось.