Григорий Серёдкин Пассажиропоток пермского аэропорта в каникулы вырос за год на 11% Поделиться Поделиться Твитнуть

За время новогодних праздников с 28 декабря по 8 января международный аэропорт «Пермь» обслужил 53 456 пассажиров. Это на 11% больше прошлогоднего показателя за праздничный период, сообщает пресс-служба аэропорта.

Среди российских направлений традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Из регионов пассажиры чаще выбирали Сочи, Краснодар и Нижний Новгород. Самыми востребованными зарубежными городами стали Дубай, Прага и Паттайя. Также пользуются популярностью перелёты во вьетнамский Нячанг и тайский Пхукет.

Сейчас из главного аэропорта Прикамья по-прежнему осуществляются полёты по 27 направлениям.