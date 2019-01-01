Григорий Серёдкин Подрядчик приостановил строительство нового пермского зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Подрядчик АО «РЖД-Строй» приостановил строительство нового пермского зоопарка в микрорайоне Нагорном. Причиной стало отсутствие окончательных проектно-строительных документов, сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

О временной остановке строительства заявил представитель подрядчика на заседании арбитражного суда. Суд рассматривает иск управления капстроительства о взыскании с подрядчика 1,6 млрд руб. В такую сумму краевые власти оценили срыв сроков строительства.

Также представитель АО «РЖД-Строй» сообщил, что вина за изменение сроков сдачи нового зоопарка лежит на заказчике, который до сих пор не представил откорректированную проектно-сметную документацию.

Строительство первой очереди планировалось завершить не позднее 15 марта 2018 года. На данный момент срок сдачи объектов сдвинулся до 2021 года.