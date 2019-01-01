Григорий Серёдкин
Подрядчик приостановил строительство нового пермского зоопарка
Подрядчик АО «РЖД-Строй» приостановил строительство нового пермского зоопарка в микрорайоне Нагорном. Причиной стало отсутствие окончательных проектно-строительных документов, сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».
О временной остановке строительства заявил представитель подрядчика на заседании арбитражного суда. Суд рассматривает иск управления капстроительства о взыскании с подрядчика 1,6 млрд руб. В такую сумму краевые власти оценили срыв сроков строительства.
Также представитель АО «РЖД-Строй» сообщил, что вина за изменение сроков сдачи нового зоопарка лежит на заказчике, который до сих пор не представил откорректированную проектно-сметную документацию.
Строительство первой очереди планировалось завершить не позднее 15 марта 2018 года. На данный момент срок сдачи объектов сдвинулся до 2021 года.