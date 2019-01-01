Григорий Серёдкин Арбитраж подтвердил штраф для «Т Плюс» на 30,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края подтвердил наказание для ПАО «Т Плюс» в виде штрафа в размере 30,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС России по Пермскому краю.

Напомним, ранее организацию, действующую в составе группы лиц ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР», признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции». Причиной стало незаконное изменение схемы теплоснабжения в Закамском тепловом узле с целью получения необоснованной выгоды за счёт потребителей и городского бюджета. По данным ФАС, единственные поставщики тепла в Кировском районе Перми включили ООО «ТНР» в систему теплоснабжения, что привело к единовременному повышению тарифа на 56,6%. Также были созданы условия для его дальнейшего роста.

«ешения Арбитражного суда Пермского края ещё не вступили в законную силу и будут обжалованы в апелляционной инстанции», - пояснили в «Т Плюс»



