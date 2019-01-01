Дмитрий Енцовжурналист
Подведены итоги конкурса ледовой скульптуры у Театра-Театра
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В Перми 11 января подведены итоги Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Лучшей работой признана «Последняя песнь шамана» Александра Савинова и Павла Соловьева из Екатеринбурга. Всем участникам (а они представляют шесть разных городов) нужно было создать работы за пять дней – с 7 по 11 января. А для публики работы полностью открыты с 12 января.
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