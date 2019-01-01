Дмитрий Енцов журналист Подведены итоги конкурса ледовой скульптуры у Театра-Театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Скульптура с победителями.



В Перми 11 января подведены итоги Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Лучшей работой признана «Последняя песнь шамана» Александра Савинова и Павла Соловьева из Екатеринбурга. Всем участникам (а они представляют шесть разных городов) нужно было создать работы за пять дней – с 7 по 11 января. А для публики работы полностью открыты с 12 января.