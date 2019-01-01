Дмитрий Енцов журналист Бывший футболист «Амкара» стал министром Поделиться Поделиться Твитнуть

Министром спорта и молодёжной политики Мурманской области с 10 января назначен бывший полузащитник пермского футбольного клуба «Амкар» Денис Клебанов. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

42-летний экс-футболист выступал за «Амкар» в 2002 году, проведя 15 матчей. Но череда травм привела к нескольким арендам в другие клубы. Фактически карьера футболиста для Клебанова закончилась в 2004 году в возрасте 27 лет, когда он достиг соглашения о выступлении за клуб «Елец», при том, что права на игрока принадлежали пермскому клубу.

После завершения карьеры игрока занимал различные посты в правительстве Москвы, Москомспорте, ОНФ, федерации велосипедного спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.