До 2022 года все пермские трамваи станут красно-белыми Услуги по «брендированию» пермских трамваев оценили в 10 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

МУП «Пермгорэлектротранс» объявило аукциона на оклейку трамваев в соответствии с единым стилем. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб.

Согласно техническому заданию, победитель торгов должен оформить в едином стиле весь парк трамваев ПГЭТ. Для этого нужно очистить трамваи от рекламы, грязи, ржавчины, покрыть их белой эмалью, а потом приклеить плёнку с красно-белым рисунком. Конечный срок выполнения работ — 31 декабря 2021 года.

Заявки на конкурс принимаются до 16 января. Итоги планируется подвести после 23 января.



