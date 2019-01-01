Григорий Серёдкин В Прикамье за время каникул 18 человек погибли в пожарах и ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в новогодние праздники 10 человек погибли при пожарах. Ещё двое получили серьёзные травмы, сообщает телекомпания «ВЕТТА». Всего с 1 по 8 января в регионе произошло 68 пожаров. Большая часть зарегистрирована в жилом секторе. Главными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

Также в праздничные дни на дорогах Прикамья произошло 450 автоаварий. ДТП унесли жизни восьми человек, ещё 100 получили травмы. Остановлены 316 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. 263 пойманы при вождении без прав, 178 нарушили правила перевозки детей.