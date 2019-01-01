Наталья Тимофеева журналист В Прикамье арестовали почти 600 упаковок с никотиносодержащей смесью Из-за законодательного пробела продавцов пока привлекают к ответственности за нарушение требований к маркировке продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

В настоящее время в стране отмечен рост распространения и потребления, в том числе среди детей и молодёжи, никотинсодержащей продукции — аналога запрещённого в Российской Федерации снюса, где табак заменён на никотин. Как сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора, с 23 декабря по 9 января в рамках рейдов против аналогов снюса специалисты Роспотребнадзора и сотрудники краевого ГУ МВД проверили 3253 объекта, реализующих табачную продукцию и аксессуары для курения.

В результате никотиносодержащие смеси нашли в 37 торговых точках. Так как запрет на продажу опасных смесей несовершеннолетним ещё не принят, 31 торговую точку привлекут ответственности за нарушение требований к маркировке продукции: отсутствие информации об изготовителе и адресе производства, отсутствие информации о продукции на русском языке. Благодаря этому было арестовано и снято с продажи 182 партии некурительной никотинсодержащей продукции (597 упаковок, содержащих в среднем от 20 до 24 порций).

Виновные лица вызваны в Управление для составления протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа по этой статье составляет для граждан 2—4 тыс. руб., для должностных лиц — 20—30 тыс. руб., для ИП — 30—40 тыс. руб., и 300—600 тыс. руб. — для юридических лиц.

Также специалисты краевого Управления Роспотребнадзора выявили 41 сайт, на которых размещена информация о продаже никотинсодержащей продукции. В связи с этим Роспотребнадзор подал в Ленинский суд три административных исковых заявления о признании данной информации запрещённой к распространению в Российской Федерации.

Мероприятия по выявлению и пресечению реализации некурительной никотинсодержащей продукции, не соответствующей обязательным требованиям, на территории Пермского края продолжаются.

Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Также МВД и Роспотребнадзору было поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции, написал Дмитрий Медведев 23 января на свой странице во «ВКонтакте».

Сейчас в Госдуме находятся два законопроекта о федеральном запрете на продажу никотиносодержащих смесей как детям, так и взрослым. Но они оба даже не прошли первое чтение. В связи с этим регионы пока пытаются решать проблему самостоятельно. Так, на антинаркотической комиссии, которая прошла 17 декабря, губернатор дал поручение разработать локальный законопроект, который смог бы запретить на территории Пермского края продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Как сообщает пресс-служба минтербеза, это решение связано с участившимися сообщениями граждан, в том числе в социальных сетях.

Документ внесли в Заксобрание в конце декабря. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас на территории России установлен запрет на продажу табачных изделий, в том числе сосательного и жевательного табака, несовершеннолетним. Также на территории края запрещается детям и подросткам продавать вейпы и жидкости для них. Однако, по словам авторов законопроекта, в последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции — бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные.

«Данные смеси в силу своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой среде. При этом концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40—60 мг, в то время как в обычной сигарете — меньше 1,5 мг. Употребление таких никотиносодержащих смесей способствует к привыканию к никотину, появлению заболеваний верхних дыхательных путей, желудка, пищевода, полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сообщается в пояснительной записке. Также из-за того, что доза потребляемого никотина очень велика, употребление смесей может привести у школьников к нейротоксическим нарушениям в организме и расстройствам сознания.

Так как продажа этого опасного вещества не урегулирована ни краевым, ни федеральным законодательством, правительство региона решило устранить этот законодательный пробел, запретить продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей и установить штрафы за нарушение запрета. За продажу опасных смесей детям и подросткам планируется установить штраф для граждан в размере 3—5 тыс. руб., для должностных лиц — в размере 35—50 тыс. руб., и 50—80 тыс. руб. для юридических лиц.

Депутаты должны будут рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях на пленарном заседании 23 января. Если депутаты примут законопроект, закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Отметим, что в декабре подобные законопроекты о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей приняли в Удмуртии, Пензенской и Челябинской областях, и в ещё нескольких регионах только внесли в законодательные органы власти.