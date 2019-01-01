Владимир Стрельников возглавил объединённый бизнес ВТБ в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Управляющим ВТБ в Пермском крае назначен Владимир Стрельников, сообщает пресс-служба банка. Он будет отвечать за развитие объединённой сети банка в регионе, включающей розничное и корпоративное направления бизнеса.

Как уточняют в банке, перед руководителем стоят задачи по укреплению позиций банка в Прикамье в рамках стратегии ВТБ.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае:

— ВТБ занимает в Пермском крае существенную долю рынка и успел зарекомендовать себя среди частных клиентов и компаний Прикамья. Сейчас главная цель для меня и моей команды — стать для пермяков банком первого выбора. Мы хотим, чтобы ВТБ выбирали как для решения повседневных задач в жизни, так и для реализации ключевых проектов в бизнесе. Для этого мы будем улучшать сервис во всех точках контакта с клиентом: от офисной сети до цифровых каналов.

Офисная сеть ВТБ в Пермском крае насчитывает 35 отделений в 10 городах региона. По состоянию на 1 октября 2019 года кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в Пермском крае составляет 96,9 млрд руб., портфель привлечённых средств физических и юридических лиц в регионе — 75,5 млрд руб.

Владимир Стрельников родился в Рубцовске, окончил Алтайский государственный технический университет. В банковском секторе — с 1997 года. Начал свою работу в группе ВТБ в 2007 году. Прошёл путь от начальника отдела продаж розничных продуктов до руководителя розничного бизнеса ВТБ в Ростовской области.