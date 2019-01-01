После отравления в пермском кафе скончался 11-летний ребёнок Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в больнице скончался 11-летний мальчик, отравившийся в ноябре в пермском кафе. Об этом сообщает «Текст».

Напомним, в конце ноября были госпитализированы более 30 посетителей кафе «Оvcянка» на улице Ленина и O-fit в спорткомплексе «Олимпия». У всех пострадавших был диагностирован сальмонеллёз. Следственный комитет в ноябре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).