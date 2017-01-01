Суд приостановил деятельность кафе «O-fit» и «Овсянка», где отравились почти 30 человек

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщила, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случая массового отравления, деятельность кафе «O-fit» в «Олимпии» приостановлена на 30 суток, а кафе «Овсянка» на улице Ленина на 80 суток.

Решение суда в законную силу пока не вступили, расследование по факту заражения людей сальмонеллой продолжается.

Напомним, что следственный отдел Индустриального района возбудил уголовное дело по факту массового отравления людей в кафе «O-fit» и «Овсянка».

Твитнуть Поделиться Поделиться