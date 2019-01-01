Григорий Серёдкин 66 тыс. человек воспользовались бесплатным посещением музеев в каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

В новогодние каникулы 66 тыс. пермяков бесплатно посетили краевые музеи. Акция проводилась по инициативе краевых властей впервые, сообщает пресс-служба краевого минкульта.

В бесплатном режиме музеи работали со 2 по 8 января. Число посетителей превысило прошлогодние показатели за этот период в четыре раза, когда вход в музеи был платным.

Самым посещаемым стал Музей пермских древностей: его посетили 18 878 гостей.

Также в акции участвовали Пермская государственная художественная галерея, музей современного искусства PERMM, Пермский краеведческий музей, музей-диорама в Мотовилихе, дом-музей Н. Г. Славянова, дом-музей «Подпольная типография», детский музейный центр, исторический парк «Россия — моя история». В крае были доступны музей-заповедник «Пермь-36», архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и другие.