Дмитрий Енцов журналист Баскетболист «Пармы» стал вторым по популярности в голосовании на участие в «Матче всех звёзд» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» Адас Юшкевичус стал одним из лидеров в голосовании на выбор игроков «звёзд мира» для участия в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ — 2020. Итоги первого этапа голосования подведены 9 января.

По числу отданных за игрока голосов он занял второе место (1622 голоса), уступив лишь американцу Майку Джеймсу, выступающему за ЦСКА (2453 голоса).

Отметим, голосование продолжалось с 5 декабря 2019 года на странице лиге «ВКонтакте». По итогам первого этапа определён расширенный список из 66 игроков-претендентов на участие в «Матче всех звёзд».

Из игроков «Пармы» в их число также вошли: в состав «звёзд России» — Артём Забелин, Максим Григорьев и Александр Платунов, в состав «звёзд мира» — Эйгирдас Жукаускас и Марекс Мейерис.

На втором этапе окончательный состав участников определят журналисты. Сам матч состоится 16 февраля в Москве в формате игры «звёзд мира» против «звёзд России». Все игроки должны представлять исключительно команды Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Матч всех звёзд» проводился три раза. За это время участие в нём принимали три игрока «Пармы»: в 2018 году — Иван Ухов и Коди Миллер-Макинтайр, в 2019 году — Рашард Келли.

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