Григорий Серёдкин Жителя Перми приговорили к 12 годам колонии за изготовление амфетамина Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил 25-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима за изготовление психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Злоумышленник изготавливал амфетамин в помещении шиномонтажа на ул. Лебедева. Сбыт товара он осуществлял через посредников. Оперативники задержали его с поличным в момент очередной сделки.

Напомним, в 2019 году в Пермском крае пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий.