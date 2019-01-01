Григорий Серёдкин В Пермском крае пресечена деятельность шести нарколабораторий Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае пресечена деятельность шести подпольных лабораторий с объёмом производства 1-2 кг наркотиков в год. Об этом на пресс-конференции сообщили заместитель прокурора Пермского края Александр Дерышов и начальник Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Абросимов.

Всего в 2019 году выявлено и пресечено 3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К административной ответственности привлечены 4,5 тыс. человек. Заблокированы 65 сетевых адресов, с которых рассылалась реклама наркотических веществ, сообщил Александр Дерышов

По словам Сергея Абросимова, в структуре наркорынка увеличился объём сбыта синтетических наркотиков. 90% сбыта в крае происходит дистанционно через закладки или продажу через интернет. кроме того, за год закрыт 41 такой интернет-магазин, 172 человека привлечены к уголовной ответственности. Также установлена причастность лиц к 800 акциям сбыта веществ и задержаны порядка 500 закладчиков.

Кроме того, по данным участников пресс-конференции, 90% наркотиков поступает в Пермский край из Челябинской, Московской и Ленинградской областей, а также нелегально импортируется из-за границы, в первую очередь, по каналам из Средней Азии. Совместно с Пермской таможней возбуждено уже 15 уголовных дел.

Добавим, что только на официальном медицинском учёте в крае состоят 7 тыс. человек. 500 из них — впервые пробовавшие наркотики люди. За год отмечено 75 случаев отравлений с летальным исходом. Большинство случаев зафиксировано в Перми и Березниках. Число выявленных несовершеннолетних, занимающихся потреблением или оборотом наркотиков, — 16 человек. Из них две трети — закладчики.