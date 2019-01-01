Григорий Серёдкин Жители Индустриального района Перми на сутки останутся без воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные в Перми пройдёт массовое отключение холодного водоснабжения из-за ремонтных работ на городских сетях, сообщает телекомпания «Ветта».

С 10:00 11 января до 10:00 12 января отключение водоснабжения затронет 350 домов в Индустриальном районе города. В частности, без воды останутся жители микрорайонов Ераничи, Нагорный и Балатово.

Из-за плановых ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

- 9 Мая, 18, 18/1, 27;

- Верховая 1-я, 14;

- Встречная, 31, 33, 35, 37;

- Газосварщиков, 10, 16, 27;

- Гамовская 1-я, 72;

- Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23;

- Геологов, 20;

- Декабристов, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 46, 6, 68, 72;

- Дениса Давыдова, 23, 25, 25а, 27, 27а, 7;

- Дивьинская, 92;

- Ипподромная 2-я, 1а;

- Кавалерийская, 18, 24, 26;

- Карпинского, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 51а, 55, 56, 57, 57а, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, 64;

- Карьерная 1-я, 17;

- Комбайнеров, 32, 34, 38, 39, 39б, 43, 44;

- Конструкторская, 17;

- Космонавта Беляева, 10, 13, 17, 19, 20, 206, 20а, 22, 29, 29а, 31, 33, 35, 40, 40б, 40д, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 52, 54а, 56, 59, 61, 8, 9;

- шоссе Космонавтов, 158а, 160, 164, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217;

- Лизы Чайкиной, 22, 28, 32, 32а;

- Милиционера Власова, 4, 4а;

- Мира, 101, 103, 107, 109, 10а, 11, 111, 113, 115, 115а, 115б, 136, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 41/1, 45, 45а, 47, 53, 5а, 61, 63, 65, 66, 66а, 66б, 66в, 66г, 67, 68, 69, 7, 70, 73, 74, 75, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 8б, 9, 91, 93, 95;

- Молодёжная, 2, 24;

- Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 17, 2, 21, 211, 21а, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 53, 60, 62, 62а, 8, 9;

- Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40;

- Парашютная, 7а, 9;

- Подводников, 101б, 75, 87, 96;

- Рязанская, 80, 98;

- Самолётная, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

- Семченко, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 6, 7, 9;

- Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1а, 2, 23, 25, 28, 3, 3а, 5;

- Снайперов, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 8, 9;

- Советской Армии, 12, 23, 23а, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 52, 60;

- Стахановская, 1;

- Танкистов, 17, 19, 23, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78;

- Теплогорская, 20, 22;

- Шахтёрская, 26;

- Экскаваторная, 10, 18, 35, 37а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58а, 62;

- Энергетиков, 16, 32.