Дмитрий Енцовжурналист
В Перми официально переименовали остановку «Драмтеатр»
Остановочный пункт «Драмтеатр» переименован в «Пермский академический Театр-Театр». Постановление на этот счёт издано горадминистрацией и датировано 31 декабря 2019 года.
Касается это остановочных пунктов на ул. Ленина (в оба направления), ул. Петропавловской (в оба направления).
Напомним, с инициативой переименования в Общественный совет по топонимике при главе Перми обращалось руководство театра, и этот вопрос был рассмотрен на ноябрьском заседании совета.
В постановлении мэрии указано, что все затраты на изготовление навигационных информационных табличек и фриз-вывесок остановочного пункта ложатся на театр.