Дмитрий Енцов журналист В Перми официально переименовали остановку «Драмтеатр» Поделиться Поделиться Твитнуть

Остановочный пункт «Драмтеатр» переименован в «Пермский академический Театр-Театр». Постановление на этот счёт издано горадминистрацией и датировано 31 декабря 2019 года.

Касается это остановочных пунктов на ул. Ленина (в оба направления), ул. Петропавловской (в оба направления).

Напомним, с инициативой переименования в Общественный совет по топонимике при главе Перми обращалось руководство театра, и этот вопрос был рассмотрен на ноябрьском заседании совета.

В постановлении мэрии указано, что все затраты на изготовление навигационных информационных табличек и фриз-вывесок остановочного пункта ложатся на театр.