В Перми появится остановка «Пермский академический Театр-Театр»

Твитнуть Поделиться Поделиться

На заседании Общественного совета по топонимике обсудили вопросы присвоения именований новым улицам в Свердловском районе, установки скульптурных композиций и мемориальной доски. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, жители микрорайона Бахаревка в Свердловском районе выступили с предложением присвоить новой улице имя выдающегося физика-инноватора, декана физико-математического факультета Пермского государственного университета, заведующего кафедрой физики Пермского государственного медицинского института Владимира Кармилова.

Руководитель музея боевой славы школы №47 Светлана Городилова предложила присвоить в этом же микрорайоне наименования ещё трём новым улицам в честь Героев Советского Союза Василия Полыгалова и лётчика Евгения Ежова, а также гвардии капитана Сафонова. Члены совета отметили, что накануне 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне это предложение очень уместно, однако вопрос необходимо доработать, поэтому его рассмотрение будет продолжено.

Кроме того, было рассмотрено переименование остановки «Драмтеатр» в остановку «Пермский академический Театр-Театр» в оба направления. С инициативой вышло руководство театра. Вопрос активно обсуждался членами совета, после чего большинством голосов идея была поддержана.

Советом было принято решение установить памятник Фёдору и Григорию Каменских. Планируется, что композиция будет включать в себя памятную часовню с поклонным крестом и разместится на улице Екатерининской, рядом с Елизаветинской больницей.

Была поддержана инициатива установить памятник, посвящённый Воздушно-десантным войскам России и Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову. Он может появиться на бульваре Советской Армии на ул. Сибирской, ближе к ул. Белинского.

Также,на фасаде жилого дома на ул. Николая Быстрых, 12, в котором жил Дмитрий Кириллов, выпускник «Школы бизнеса и предпринимательства» и рядовой, погибший при выполнении воинского долга на Кавказе в марте 1996 года, установят мемориальную доску, чтобы увековечить его имя. Члены совета отметили необходимость доработки эскиза мемориальной доски.