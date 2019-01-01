На продажу выставлен бар Jeffry Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже бара Jeffry, расположенного на ул. Окулова, 4а. Стоимость актива — 2,5 млн руб.

Бар открыт четыре года назад, в нём также проводятся концерты. Площадь заведения составляет 200 кв. м, в нём 90 посадочных мест. Помещение находится в аренде.

«Продаю достаточно срочно и, по сути, по цене оборудования: сейчас больше нет возможности и времени вкладываться в развитие бара, так как живу в Москве», — пояснил собственник Андрей Лодочников.