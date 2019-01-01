Объединённую краевую психиатрическую больницу возглавила экс-депутат Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой минздрав завершил объединение психиатрических больниц края в одно юрлицо. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

ГБУЗПК «Краевая клиническая психиатрическая больница» объединило шесть ранее самостоятельных психиатрических учреждений в Березниках, Чайковском, Чернушке, Губахе, Перми и Лысьве.

Учреждение возглавила бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Ольга Рогожникова.