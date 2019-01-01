Объединённую краевую психиатрическую больницу возглавила экс-депутат Заксобрания
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Краевой минздрав завершил объединение психиатрических больниц края в одно юрлицо. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».
ГБУЗПК «Краевая клиническая психиатрическая больница» объединило шесть ранее самостоятельных психиатрических учреждений в Березниках, Чайковском, Чернушке, Губахе, Перми и Лысьве.
Учреждение возглавила бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Ольга Рогожникова.
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