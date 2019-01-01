МЧС предупреждает о гололёде Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, 8 и 9 января в Перми и Пермском крае ожидаются гололёдно-изморозевые отложения на деревьях и линиях электропередачи. Кроме того, гололедица возможна на дорогах и тротуарах.

В такую погоду нередки обрывы на линиях электропередачи, поэтому в МЧС рекомендуют обходить их. Нужно быть внимательным, находясь рядом с деревьями или конструкциями, которые могут упасть из-за ветра. Предполагается, что его порывы могут достигать 17 м/сек.