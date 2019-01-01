В пермском аэропорту выявили девять человек с признаками инфекционных заболеваний Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю досмотрели в пермском аэропорту 815 пассажирских и грузовых воздушных судов, прибывших в Россию из-за рубежа.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, за год специалисты обследовали на наличие признаков инфекционных заболеваний более 166 тыс. пассажиров и членов экипажей. В результате было выявлено 42 больных: девять человек с подозрением на инфекционные заболевания и 33 человека с подозрением на соматические заболевания (функциональное расстройство пищеварения, язва желудка, состояние после инсульта, почечная колика, нейроциркуляторная астения и пр.). Лица с подозрением на инфекционные заболевания были госпитализированы в ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» с диагнозами «ОРВИ», «ветряная оспа» и «энтеровирусная инфекция».

Также в 2019 году в АО «Международный аэропорт «Пермь» произошло три экстренных посадки воздушных судов, совершавших внутренние рейсы, в связи с состоянием пассажиров. Эти пассажиры были госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Отметим, что в 2019 году на территории Пермского края не было зарегистрировано ни одного завозного случая особо опасных инфекционных заболеваний. При этом в пермском аэропорту провели межведомственные учения по ликвидации очага инфекционной болезни (чума).