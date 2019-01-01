В 2020 году в рамках нацпроекта в Прикамье отремонтируют 35 дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В порядок приведут автодороги в Перми, Пермском районе, а также в Краснокамском и Добрянском городских округах.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в Перми прошло заседание проектного комитета Пермского края по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Члены комитета обсудили планы на 2020 год. Так, в этом году в Пермском крае в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 35 дорожных объектов: пять автодорог регионального и 30 автодорог местного значения. В Перми в порядок приведут 14 дорожных объектов, в Пермском районе — семь объектов, пять объектов в Добрянском и четыре объекта в Краснокамском городских округах.

В Перми ремонтные работы планируются на участках ул. Подлесная, ул. Петропавловская, ул. Монастырская, ул. Николая Островского, ул. Новогайвинская. Также будут отремонтированы автодороги Лобаново — Насадка, Гамово — Шульгино, Полазна — Чусовой, Пермь — Ильинский — Сенькино — Камский и другие дорожные объекты.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, дороги Добрянского городского округа уже законтрактованы. «По дорожным объектам остальных территорий Пермской агломерации планируется провести аукционы и заключить контракты до начала февраля 2020 года, чтобы с началом сезона активно начать дорожные работы», — сообщил министр.

Отметим, что в результате реализации нацпроекта к 2024 году на территории Пермской агломерации планируется привести в нормативное состояние 85% дорог региона и снизить количество мест концентрации ДТП на 50%.