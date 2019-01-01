Сергей Данилов Самолёт Тюмень — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Поделиться Поделиться Твитнуть

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, сегодня, 4 января, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Airbus-320 экстренно сел в Перми из-за проблем с навигационным оборудованием.

Самолеё совершил посадку около 7:00 по Москве, пострадавших нет. Пассажиры ожидают запасной борт.

По уточнённым данным, на борту приземлившегося самолёта находились 180 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее сообщалось о 176 пассажирах.