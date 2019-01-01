Сергей Данилов
Самолёт Тюмень — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в пермском аэропорту
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Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, сегодня, 4 января, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, Airbus-320 экстренно сел в Перми из-за проблем с навигационным оборудованием.
Самолеё совершил посадку около 7:00 по Москве, пострадавших нет. Пассажиры ожидают запасной борт.
По уточнённым данным, на борту приземлившегося самолёта находились 180 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее сообщалось о 176 пассажирах.
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