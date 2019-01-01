Сергей Данилов Начались выплаты компенсации за снесённые в Разгуляе гаражи Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое управление капитального строительства пообещало в начале 2020 года решить вопросы, связанные с выплатами компенсаций владельцам гаражей в микрорайоне Разгуляй. В конце декабря компенсации получили собственники гаражных боксов, расположенных на участке, где планируется построить новую сцену театра оперы и балета, сообщает «Рифей».

Вскоре выплаты начнут получать хозяева гаражей на участках ближе к логу и к ул. Клименко.

Власти решили построить на участке в Разгуляе новое здание театра оперы и балета. С апреля по август 2019 года организация-подрядчик незаконно снесла принадлежащие гражданам гаражные боксы ГСК №1 в микрорайоне Разгуляй.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Выяснилось, что краевое управление капстроя заключило трёхсторонний договор по подготовке территории для проведения предпроектных и изыскательских работ. Однако строительная организация в нарушение условий договора начала снос гаражей. При этом должностные лица УКСа не контролировали действия строителей. Кроме того, чиновники не предприняли никаких мер даже после получения многочисленных жалоб от владельцев гаражных боксов.

В декабре Управление капстроя начало искать собственников гаражей для выплаты компенсаций.

Обнаружилось, что владельцы 25 гаражных боксов не зарегистрированы в Россреестре и ранее возникшие права собственности на имущество не установлены.