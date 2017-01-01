Следователи просят отозваться владельцев гаражей на Разгуляе

Твитнуть Поделиться Поделиться

Следствие просит владельцев разрушенных и повреждённых гаражных боксов на Разгуляе обратиться в третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для признания в качестве потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с апреля по август 2019 года организация-подрядчик в нарушение условий договора незаконно снесла принадлежащие гражданам на праве собственности гаражные боксы ГСК №1, расположенные на земельных участках в микрорайоне Разгуляй. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту халатности должностных лиц Управления капитального строительства Пермского края (ГКУ ПК «УКС Пермского края»).